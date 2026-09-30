"Сложно заставлять себя не реагировать на людей со специфическими когнитивными возможностями.Если вы не поняли, "блестящий аналитик" демонизировал комнату 8-16 в Останкино. Если бы не солома в голове, то можно было бы быстро вспомнить: прекрасный комментатор Денис Казанский – это плоть от плоти воспитанник комнаты 8-16 и её отцов", - написал Шнякин в своём телеграмм-канале.
Сборная России одержала победу над Ираном в товарищеском матче, который состоялся 29 сентября в Казани. Оба мяча российская команда забила в первом тайме. На 21-й минуте отличился Александр Головин, замкнув передачу Алексея Батракова. Спустя 15 минут полузащитник "Монако" оформил дубль, забив со штрафного.
Следующим соперником сборной России станет Намибия. Команды встретятся 3 октября в Екатеринбурге. После этого россияне 6 октября сыграют с Нигерией в Нижнем Новгороде.