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Ташуев: у нас молодая и боеспособная сборная

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о сборной России по футболу.
Фото: РФС
"У нас молодая и боеспособная сборная.
Все-таки Иран — участник чемпионата мира, и они не показали ничего особенного против России. Но видно, что сборной не хватает официальных матчей. Играли очень спокойно", - цитирует Ташуева "РБ Спорт".

Сборная России одержала победу над Ираном в товарищеском матче, который состоялся 29 сентября в Казани. Оба мяча российская команда забила в первом тайме. На 21-й минуте отличился Александр Головин, замкнув передачу Алексея Батракова. Спустя 15 минут полузащитник "Монако" оформил дубль, забив со штрафного.

Следующим соперником сборной России станет Намибия. Команды встретятся 3 октября в Екатеринбурге. После этого россияне 6 октября сыграют с Нигерией в Нижнем Новгороде.

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