"По нашей игре - много подходов, комбинационной игры, хорошо выходили, но чего-то придумать в финальной стадии, к сожалению, не смогли. Считаю, что всю игру сделал судья, а не мы или македонцы. Четыре пенальти - это не футбол", - цитирует Бардачёва "Матч ТВ".
Товарищеский матч между молодёжными сборными России и Македонии состоялся позавчера, 27 сентября. Встреча в Скопье завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян. Голами отличились Виктор Окишор, Иван Бобер (оба - с пенальти) и Ильяс Ахмедов.
"Всё сделал судья, четыре пенальти - это не футбол". Бардачёв - о победе молодёжной сборной над Македонией
Игрок молодёжной сборной России и воронежского "Факела" Матвей Бардачёв высказался после победу в товарищеском матче с национальной командой Северной Македонии.
Фото: РФС