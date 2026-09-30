Талалаев: я предупреждал, что "Балтику" будет болтать до конца октября

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

Фото: ФК "Динамо" Москва

"Я заранее предупреждал, что где?то конца октября в текущем сезоне нашу команду будет немного болтать, и мы будем совершать невынужденные ошибки.