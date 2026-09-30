Талалаев: я предупреждал, что "Балтику" будет болтать до конца октября

"Я заранее предупреждал, что где?то конца октября в текущем сезоне нашу команду будет немного болтать, и мы будем совершать невынужденные ошибки.Мы наиграли на десяток голов с лишним. А забили мало", - цитирует Талалаева "Матч ТВ".
Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" заняла шестое место в Российской Премьер-Лиге - это был первый сезон калининградцев в элитном дивизионе российского футбола после возвращения из Первой Лиги.
После девяти сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает восьмое место в турнирной таблице с 11 набранными очками в своем активе.