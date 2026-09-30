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Талалаев: я предупреждал, что "Балтику" будет болтать до конца октября

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Я заранее предупреждал, что где?то конца октября в текущем сезоне нашу команду будет немного болтать, и мы будем совершать невынужденные ошибки.
Мы наиграли на десяток голов с лишним. А забили мало", - цитирует Талалаева "Матч ТВ".

Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" заняла шестое место в Российской Премьер-Лиге - это был первый сезон калининградцев в элитном дивизионе российского футбола после возвращения из Первой Лиги.

После девяти сыгранных туров команда Андрея Талалаева занимает восьмое место в турнирной таблице с 11 набранными очками в своем активе.

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