"Мне кажется, эти слухи раздуты". Кисляк - об информации, что им интересовался "ПСЖ"

"Может, с "ПСЖ" что-то и было, но чисто какие-то контакты.Это происходит очень часто, клубы и посредники связываются с агентом. Мне кажется, эти слухи раздуты. Во всяком случае мне ничего не передавали", - сказал Кисляк "Чемпионату".
Матвей Кисляк является воспитанником московского ЦСКА. Игрок выступает за основную команду с 2024-го года. За это время 21-летний полузащитник принял участие в 95 матчах за красно-синих, забив 12 голов и отдав 10 результативных передач. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2029-го года.