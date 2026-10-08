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"Зачем ему возвращаться и корячиться в "Спартаке" или "Зените". Бубнов - о Головине

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о полузащитнике "Монако" Александре Головине.
Фото: ФК "Монако"
"Ему там комфортно, хорошие деньги… Зачем ему сюда приходить и корячиться в том же "Спартаке" или "Зените"?

Деньги ему не нужны уже, он заработал. Я бы не возвращался. Там у него все в порядке", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно атакующий полузащитник сборной России и "Монако" мог вернуться в РПЛ. Сообщалось о том, что петербургский "Зенит" и московский "Спартак" вели переговоры о трансфере 30-летнего игрока.

Головин выступает во Франции с 2018 года. Его дейсвтующий контракт с клубом рассчитан до лета 2029-го.

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