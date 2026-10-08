"Зачем ему возвращаться и корячиться в "Спартаке" или "Зените". Бубнов - о Головине

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о полузащитнике "Монако" Александре Головине.

Фото: ФК "Монако"

"Ему там комфортно, хорошие деньги… Зачем ему сюда приходить и корячиться в том же "Спартаке" или "Зените"?