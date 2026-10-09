Моуринью определился с двумя игроками, которых больше не хочет видеть в "Реале"

Жозе Моуринью определился с игроками, на которых не рассчитывает в "Реале".

Фото: ФК "Реал Мадрид"

По данным The Athletic, в число футболистов, оказавшихся вне планов португальского тренера, вошли Андрей Лунин и Рауль Асенсио.



Оба пока не получили игрового времени в нынешнем сезоне. При этом ситуация с возможным уходом Асенсио осложняется его высокой зарплатой. После операции Моуринью публично поддержал защитника, однако это не изменило его положение в команде.



Лунин также не рассматривается тренерским штабом как будущая замена Тибо Куртуа. Более того, Моуринью хотел бы зимой освободить место в составе для новых футболистов, поэтому продажа игроков, которыми он практически не пользуется, остаётся одним из вариантов.