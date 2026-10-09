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Некрасов опроверг запрет на российских тренеров в "Спартаке": никакого бана нет

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов заявил, что московский клуб не отказывается от кандидатур отечественных специалистов, и высоко оценил уровень российской тренерской школы.
Фото: Mysyakin Alexander/FC Spartak-Moscow (Global Look Press)
Некрасов прокомментировал мнение о том, что руководство красно-белых предпочитает приглашать иностранных наставников. Поводом для обсуждения стало отсутствие российских главных тренеров в "Спартаке" на протяжении последних семи лет, после ухода Олега Кононова.

"Дезавуирую категорически. Никакого бана нет", — подчеркнул генеральный директор москвичей.

В качестве подтверждения высокого уровня отечественных специалистов Некрасов привел результаты чемпионата России за последние 11 сезонов. Он отметил, что подавляющее большинство титулов за этот период завоевали команды под руководством российских тренеров.

"Самое важное в футболе — счет на табло, место в итоговой таблице и количество трофеев в клубном музее. Результаты говорят сами за себя: как минимум на уровне РПЛ российская тренерская школа доказывает свою состоятельность", — заявил Некрасов.

Руководитель "Спартака" напомнил, что за последние 11 сезонов российские специалисты десять раз приводили свои команды к чемпионству. В этот список вошли Леонид Слуцкий, Юрий Семин, Сергей Семак, завоевавший семь титулов, и Мурад Мусаев.

Единственным иностранным тренером, выигравшим РПЛ за указанный период, стал Массимо Каррера, который привел "Спартак" к чемпионству.

Источник: "СЭ"

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