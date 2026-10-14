"На багаже Василенко". В "Факеле" высказались о победе над "Краснодаром"

"Хочется поблагодарить Олега Василенко, физически команда здорово готова. На его багаже нам и удалось обыграть "Краснодар".
Да, мы внесли некоторые корректировки, но тем не менее. Мы довольны. У Ребко прекрасный старт", - сказал Пименов.
"Факел" одержал победу над "Краснодаром" в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на "Ozon Арене" в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0.
Напомним, 11 октября воронежский клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером Олегом Василенко. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Алексей Ребко.
Источник: "СЭ"