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"На багаже Василенко". В "Факеле" высказались о победе над "Краснодаром"

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов высказался о победе воронежцев над "Краснодаром" (2:0) в матче Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Факел"
"Хочется поблагодарить Олега Василенко, физически команда здорово готова. На его багаже нам и удалось обыграть "Краснодар".

Да, мы внесли некоторые корректировки, но тем не менее. Мы довольны. У Ребко прекрасный старт", - сказал Пименов.

"Факел" одержал победу над "Краснодаром" в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на "Ozon Арене" в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0.

Напомним, 11 октября воронежский клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером Олегом Василенко. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Алексей Ребко.

Источник: "СЭ"

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