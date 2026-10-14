Матч между махачкалинским "Динамо" и петербургским "Зенитом" состоится сегодня, 14 октября. Игра 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдет на стадионе "Анжи-Арена" в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет доступна на телеканале "Матч ТВ".
Махачкалинская команда набрала одно очко в трех предыдущих турах и замыкает турнирную таблицу квартета С. Сине-бело-голубые с 8 баллами в своем активе возглавляют группу.
"Динамо" Мх - "Зенит": во сколько начало и где смотреть кубковую игру
Фото: ФК "Зенит"