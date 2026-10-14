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"Динамо" Мх - "Зенит": во сколько начало и где смотреть кубковую игру

"Динамо" Мх - "Зенит": где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
Матч между махачкалинским "Динамо" и петербургским "Зенитом" состоится сегодня, 14 октября. Игра 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдет на стадионе "Анжи-Арена" в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет доступна на телеканале "Матч ТВ".

Махачкалинская команда набрала одно очко в трех предыдущих турах и замыкает турнирную таблицу квартета С. Сине-бело-голубые с 8 баллами в своем активе возглавляют группу.

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