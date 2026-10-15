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Вингер ЦСКА: Кисляк смог бы забить в ворота "Барселоны"

Вингер ЦСКА Энрике Кармо оценил потенциал Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Кармо, Кисляк смог бы забить "Барселоне".

- Без всякого сомнения, Кисляк смог бы забить в ворота "Барселоны". Кис — это тот игрок, который не нуждается в комментариях.

Это большой футболист. Всякий раз, когда он выходит на поле, мы видим, насколько это игрок высокого уровня, насколько он грандиозен, - приводит слова Кармо "Советский спорт".

В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. Контракт 21-летнего полузащитника с красно-синими рассчитан до лета 2029 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро.

Напомним, что ранее российский полузащитник Алексей Батраков отметился забитым мячом в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов УЕФА - на данный момент он выступает за "Галатасарай".

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