Испанский футболист ответил, удивила ли его отставка Диаса из "Родины"

- Отставка стала удивлением? Немного, потому что мы сыграли вничью с "Рубином".
Знаю, у нас было много поражений, и с этой точки зрения этого можно было ожидать, но я думал, что он останется, - приводит слова Посо "Советский спорт".
Напомним, что в сентябре "Родина" объявила об отставке Хуана Диаса с поста главного тренера - испанский специалист работал в клубе с сентября прошлого года, под его руководством столичная команда впервые в своей истории добилась выхода в РПЛ.
Новым главным тренером "Родины" стал Джонатан Альба, ранее работавший в "Ростове". По итогам десяти сыгранных туров московский клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе.