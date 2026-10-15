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Ташуев предрек большое будущее Батракову

Тренер Сергей Ташуев в беседе с Rusfootball.info похвалил Алексея Батракова за действия в голевом эпизоде матча Лиги чемпионов против "Барселоны".
Фото: Anadolu
- Очень рад за Алексея, он молодец, что не побоялся уехать. Сейчас он в процессе адаптации, но уже видно, что партнеры ему доверяют, активно разыгрывают мячи с ним. Если так и продолжит, то он вполне сможет играть и в клубе уровня "Барселоны". Пока все у него идет очень хорошо», — сказал Ташуев.

Матч между "Галатасараем" и "Барселоной" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоялся вчера, 13 октября, в Стамбуле. Игра проходила на стадионе "РАМС Парк" в Турции и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:4.

Российский полузащитник Алексей Батраков вышел в стартовом составе стамбульской команды и отметился забитым мячом на 28-й минуте встречи. На 58-й минуте атакующий хавбек сборной России был заменен.

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