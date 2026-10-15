Ташуев предрек большое будущее Батракову

Тренер Сергей Ташуев в беседе с Rusfootball.info похвалил Алексея Батракова за действия в голевом эпизоде матча Лиги чемпионов против "Барселоны".

Фото: Anadolu





Матч между "Галатасараем" и "Барселоной" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоялся вчера, 13 октября, в Стамбуле. Игра проходила на стадионе "РАМС Парк" в Турции и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:4.



Российский полузащитник Алексей Батраков вышел в стартовом составе стамбульской команды и отметился забитым мячом на 28-й минуте встречи. На 58-й минуте атакующий хавбек - Очень рад за Алексея, он молодец, что не побоялся уехать. Сейчас он в процессе адаптации, но уже видно, что партнеры ему доверяют, активно разыгрывают мячи с ним. Если так и продолжит, то он вполне сможет играть и в клубе уровня "Барселоны". Пока все у него идет очень хорошо», — сказал Ташуев.Матч между "Галатасараем" и "Барселоной" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоялся вчера, 13 октября, в Стамбуле. Игра проходила на стадионе "РАМС Парк" в Турции и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:4.Российский полузащитник Алексей Батраков вышел в стартовом составе стамбульской команды и отметился забитым мячом на 28-й минуте встречи. На 58-й минуте атакующий хавбек сборной России был заменен.