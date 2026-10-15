Тедеев указал на главную проблему "Родины" после смены тренера

Бывший главный тренер "Акрона" Заур Тедеев оценил перспективы московской "Родины" под руководством Джонатана Альбы и заявил, что клубу необходимо серьезно усилить состав в зимнее трансферное окно.

Фото: ФК "Акрон"

"Хочется пожелать удачи Альбе и всему тренерскому штабу. Мне кажется, им в любом случае будет сложновато. "Родине" неминуемо нужны большие усиления зимой. Команда слишком много пропускает — такого не должно быть", — заявил Тедеев.