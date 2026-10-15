Тедеев указал на главную проблему "Родины" после смены тренера

"Хочется пожелать удачи Альбе и всему тренерскому штабу. Мне кажется, им в любом случае будет сложновато. "Родине" неминуемо нужны большие усиления зимой. Команда слишком много пропускает — такого не должно быть", — заявил Тедеев.
Экс-наставник "Акрона" подчеркнул, что без улучшения защитных действий москвичам будет трудно добиваться стабильных результатов.
"С таким количеством пропущенных мячей "Родина" не сможет побеждать, поэтому однозначно надо наладить действия в обороне. Я переживаю за это. Если здесь Альба найдёт баланс, то в атаке они ещё что-нибудь сообразят — в этом у меня нет сомнений", — добавил специалист.
Источник: "Чемпионат"