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Тедеев указал на главную проблему "Родины" после смены тренера

Бывший главный тренер "Акрона" Заур Тедеев оценил перспективы московской "Родины" под руководством Джонатана Альбы и заявил, что клубу необходимо серьезно усилить состав в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Акрон"
Тедеев прокомментировал тренерские перестановки в "Родине", где Джонатан Альба сменил Хуана Диаса.

"Хочется пожелать удачи Альбе и всему тренерскому штабу. Мне кажется, им в любом случае будет сложновато. "Родине" неминуемо нужны большие усиления зимой. Команда слишком много пропускает — такого не должно быть", — заявил Тедеев.

Экс-наставник "Акрона" подчеркнул, что без улучшения защитных действий москвичам будет трудно добиваться стабильных результатов.

"С таким количеством пропущенных мячей "Родина" не сможет побеждать, поэтому однозначно надо наладить действия в обороне. Я переживаю за это. Если здесь Альба найдёт баланс, то в атаке они ещё что-нибудь сообразят — в этом у меня нет сомнений", — добавил специалист.

Источник: "Чемпионат"

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