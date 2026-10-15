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Бубнов призвал "Локомотив" сменить Галактионова ради борьбы за медали РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что московскому "Локомотиву" необходимо расстаться с главным тренером Михаилом Галактионовым.
Фото: РИА Новости / Виталий Невар
Бубнов оценил перспективы железнодорожников после неудачного старта сезона-2026/2027. По итогам десяти туров Российской Премьер-Лиги московская команда набрала десять очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

"Всё зависит от задач. Если задач никаких нет, "Локомотив" вылететь — не вылетит, тогда оставлять его", — заявил Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

Однако когда речь зашла о борьбе за медали чемпионата России, эксперт высказался значительно категоричнее. На вопрос, способен ли Галактионов привести команду к призовым местам, Бубнов ответил: "Не возьмёт. Надо менять".

При этом специалист не стал утверждать, что другой тренер обязательно добьется более высоких результатов с нынешним составом железнодорожников. На соответствующий вопрос он коротко ответил: "Не знаю".

Напомним, "Локомотив" одержал крупную победу над воронежским "Факелом" в десятом туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0, а Николай Комличенко оформил дубль. Несмотря на этот успех, москвичи остаются в нижней части таблицы.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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