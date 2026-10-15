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"Он молодец, но подлец". Бубнов - о Соболеве

Футбольный эксперт Александр Бубнов неоднозначно оценил выступления нападающего "Зенита" Александра Соболева, похвалив форварда за результативность, но раскритиковав его поведение на поле.
Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"
Бубнов прокомментировал игру Соболева, который после десяти туров Российской Премьер-Лиги входит в число лучших бомбардиров чемпионата. На счету нападающего восемь забитых мячей, благодаря чему он делит лидерство в гонке снайперов.

Эксперт обратил внимание на поведение форварда и сравнил отношение к нему с оценками других футболистов.

"Геннадий Сергеевич Орлов Оласу назвал провокатором, а Соболева — нет. Соболев — красавец! И правильно, раз он такой артист… Он Семаку ещё для этого нужен!" — заявил Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

При этом эксперт признал, что высокая результативность Соболева может сыграть ключевую роль в борьбе петербургского клуба за чемпионство.

"Если будет так продолжать, они первое место займут. Он молодец. Молодец! Но он подлец", — добавил Бубнов.

Напомним, в последнем матче РПЛ Соболев отметился забитым мячом в ворота "Краснодара". Встреча десятого тура завершилась победой "Зенита" со счетом 3:2. Помимо Соболева, дубль в составе петербуржцев оформил Максим Глушенков.

После десяти туров "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. От лидирующего московского "Динамо" команда Сергея Семака отстает всего на один балл.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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