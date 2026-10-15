"Он молодец, но подлец". Бубнов - о Соболеве

Эксперт обратил внимание на поведение форварда и сравнил отношение к нему с оценками других футболистов.
"Геннадий Сергеевич Орлов Оласу назвал провокатором, а Соболева — нет. Соболев — красавец! И правильно, раз он такой артист… Он Семаку ещё для этого нужен!" — заявил Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".
При этом эксперт признал, что высокая результативность Соболева может сыграть ключевую роль в борьбе петербургского клуба за чемпионство.
"Если будет так продолжать, они первое место займут. Он молодец. Молодец! Но он подлец", — добавил Бубнов.
Напомним, в последнем матче РПЛ Соболев отметился забитым мячом в ворота "Краснодара". Встреча десятого тура завершилась победой "Зенита" со счетом 3:2. Помимо Соболева, дубль в составе петербуржцев оформил Максим Глушенков.
После десяти туров "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. От лидирующего московского "Динамо" команда Сергея Семака отстает всего на один балл.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"