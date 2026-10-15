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"Наверное, мы сумасшедшие". Гладышев - о лидерстве "Динамо" в РПЛ

Нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев с иронией отреагировал на слова экспертов, которые не ожидали увидеть бело-голубых во главе турнирной таблицы чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"
Гладышев прокомментировал успешное выступление "Динамо" на старте сезона-2026/2027. После десяти туров Российской Премьер-Лиги московская команда набрала 22 очка и занимает первое место в чемпионате. Кроме того, бело-голубые лидируют в своей группе Кубка России, имея в активе девять очков после четырех встреч.

По словам нападающего, футболисты не придают особого значения текущему положению в таблицах и предпочитают сосредоточиться на подготовке к ближайшим матчам.

"О том, что нужно продолжать работать, и тогда все будет хорошо. Рано говорить о первых местах. Мы идем от игры к игре, усердно тренируемся и готовимся к каждому следующему сопернику, отсюда и результат", — заявил Гладышев.

Отдельно форварда попросили прокомментировать мнение некоторых экспертов, которые утверждали, что только сумасшедший мог предположить лидерство "Динамо" на данном этапе сезона.

"Наверное, что мы сумасшедшие", — с улыбкой ответил футболист.

Отметим, что борьба за первое место в РПЛ остается крайне плотной. Московский ЦСКА также набрал 22 очка, а "Зенит" и "Краснодар" имеют в активе по 21 баллу.

Источник: "Матч ТВ"

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