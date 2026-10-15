"Наверное, мы сумасшедшие". Гладышев - о лидерстве "Динамо" в РПЛ

По словам нападающего, футболисты не придают особого значения текущему положению в таблицах и предпочитают сосредоточиться на подготовке к ближайшим матчам.
"О том, что нужно продолжать работать, и тогда все будет хорошо. Рано говорить о первых местах. Мы идем от игры к игре, усердно тренируемся и готовимся к каждому следующему сопернику, отсюда и результат", — заявил Гладышев.
Отдельно форварда попросили прокомментировать мнение некоторых экспертов, которые утверждали, что только сумасшедший мог предположить лидерство "Динамо" на данном этапе сезона.
"Наверное, что мы сумасшедшие", — с улыбкой ответил футболист.
Отметим, что борьба за первое место в РПЛ остается крайне плотной. Московский ЦСКА также набрал 22 очка, а "Зенит" и "Краснодар" имеют в активе по 21 баллу.
Источник: "Матч ТВ"