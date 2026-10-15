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Бубнов не видит конкурентов у "Зенита" в борьбе за чемпионство

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил уверенность, что "Зенит" станет чемпионом России, несмотря на отставание от лидеров и высокую плотность в верхней части турнирной таблицы.
Фото: ФК "Зенит"
Бубнов поделился прогнозом на чемпионскую гонку в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Отвечая на вопрос о том, может ли московский "Спартак" стать главным конкурентом команды Сергея Семака, Бубнов заявил, что не видит серьезных соперников для сине-бело-голубых.

"Никто. Потому что сейчас для них… Конкурентом был "Краснодар". Сейчас — всё. "Краснодар" отвалился, хотя у них одинаковое количество очков. Ни ЦСКА, ни "Динамо" не будет [конкурентом]", — сказал эксперт в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

При этом Бубнов признал, что на данный момент борьба за первое место остается напряженной, однако не сомневается в итоговом успехе петербуржцев.

"Сейчас у них четыре конкурента. Но в конце они станут чемпионами", — добавил он.

Напомним, после десяти туров "Зенит" занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует московское "Динамо" с 22 баллами, столько же у ЦСКА. "Краснодар" также имеет 21 очко, а "Спартак" располагается следом с 20 баллами.

В 10-м туре петербуржцы одержали важную выездную победу над "Краснодаром" со счетом 3:2. Дубль оформил Максим Глушенков, еще один мяч забил Александр Соболев. Этот результат позволил команде Семака сравняться по очкам с краснодарцами и приблизиться к лидерам чемпионата.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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