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"Спартак" и "Родина" объявили составы на матч Кубка России. Помазун и Даку - в старте

"Спартак" и "Родина" опубликовали стартовые составы.


Сегодня, 15 октября, состоится матче между московскими "Родиной" и "Спартаком" в рамках 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на стадионе "Арена Химки" в Химках и начнется в 20:45 по столичному времени.

После трех туров красно-белые лидируют в турнирной таблице группы А с 7 набранными очками. "Родина" набрала три балла и замыкает квартет, находясь на последнем, 4-м месте.

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