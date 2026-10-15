"Игра будет непростая". Карседо - перед встречей с "Родиной"

- Помазун в старте? Это обычная практика, сегодня очередная его игра в Кубке России. Мы выбираем состав, исходя из того, чтобы он был лучше на сегодняшний день. Даку? Это для него хорошая возможность. Он прекрасно тренировался, хорошо готов, уверен, что он себя покажет.
Мы знаем, что у них новый тренер, знакомы с его стилем. Поэтому мы настроены максимально серьезно. Игра будет непростая, гостевая, на поле соперника, - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".
Встреча "Родина" - "Спартак" пройдёт в Химках и начнётся в 20:45 мск.