"Игра будет непростая". Карседо - перед встречей с "Родиной"

Фото: ФК "Спартак"

Мы знаем, что у них новый тренер, знакомы с его стилем. Поэтому мы настроены максимально серьезно. Игра будет непростая, гостевая, на поле соперника, - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".