Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
1 - 4 1 4
ОренбургЗавершен
Родина
0 - 0 0 0
Спартак1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ред Булл Зальцбург
0 - 2 0 2
Милан2 тайм
АЗ Алкмар
0 - 0 0 0
Хапоэль Б-ШПерерыв
Целе
0 - 1 0 1
ОмонияПерерыв
Спарта
0 - 0 0 0
ЛиллестремПерерыв
Лион
2 - 0 2 0
Кристал ПэласПерерыв
Юнион
0 - 0 0 0
Реал СосьедадПерерыв
Лех
0 - 3 0 3
Байер1 тайм
Торренсе
1 - 0 1 0
Сандерленд1 тайм
Ягеллония
22:00
Арарат-АрменияНе начат
Хоффенхайм
22:00
БешикташНе начат
Сельта
22:00
ЮвентусНе начат
Бенфика
22:00
СелтикНе начат
Динамо Загреб
22:00
АндерлехтНе начат
Ренн
22:00
ОФИНе начат
НЕК
22:00
ЛевскиНе начат
Марсель
22:00
ОлимпиакосНе начат
Ференцварош
22:00
Виктория ПНе начат
Борнмут
22:00
ШтурмНе начат

Лига конференций УЕФА

ЦСКА София
0 - 2 0 2
Монако2 тайм
Гент
0 - 0 0 0
Орхус1 тайм
Хайдук
1 - 0 1 0
Аякс1 тайм
КуПС
0 - 2 0 2
Трабзонспор1 тайм
Лугано
1 - 1 1 1
Црвена Звезда1 тайм
Эгнатия
1 - 1 1 1
Мидтьюлланд1 тайм
Университатя Крайова
0 - 0 0 0
Хетафе2 тайм
Панатинаикос
1 - 0 1 0
Борац1 тайм
Рига
1 - 1 1 1
Кайрат1 тайм
Мьельбю
0 - 0 0 0
Интер Эскальдес2 тайм
Сент-Трюйден
22:00
ИберияНе начат
Бранн
22:00
ЛинкольнНе начат
Копенгаген
22:00
БрагаНе начат
Брайтон
22:00
Кауно ЖальгирисНе начат
Хартс
22:00
НоршелланнНе начат
Фрайбург
22:00
ЯблонецНе начат
Твенте
22:00
ТунНе начат
Аталанта
22:00
ПафосНе начат

"Игра будет непростая". Карседо - перед встречей с "Родиной"

Хуан Карлос Карседо заявил, что "Спартак" не собирается недооценивать "Родину" перед матчем Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
По словам наставника красно-белых, команда учитывает смену наставника у соперника и готовится к непростой выездной встрече.

- Помазун в старте? Это обычная практика, сегодня очередная его игра в Кубке России. Мы выбираем состав, исходя из того, чтобы он был лучше на сегодняшний день. Даку? Это для него хорошая возможность. Он прекрасно тренировался, хорошо готов, уверен, что он себя покажет.

Мы знаем, что у них новый тренер, знакомы с его стилем. Поэтому мы настроены максимально серьезно. Игра будет непростая, гостевая, на поле соперника, - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".

Встреча "Родина" - "Спартак" пройдёт в Химках и начнётся в 20:45 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится