Ахметзянов прокомментировал удаление Касаджикова в матче с "Рубином"

Ильдар Ахметзянов остался доволен выступлением "Оренбурга" в матче с "Рубином", но отдельно прокомментировал удаление Андрея Касаджикова.

Фото: ФК "Оренбург"

Удаление Касаджикова? Он не прав и прекрасно это понимает. Тут, наверное, молодость, эмоции и всё остальное. Здесь не то, что мы ругаться будем или какие-то меры принимать, но осознание должно быть, - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".