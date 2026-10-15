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Ахметзянов прокомментировал удаление Касаджикова в матче с "Рубином"

Ильдар Ахметзянов остался доволен выступлением "Оренбурга" в матче с "Рубином", но отдельно прокомментировал удаление Андрея Касаджикова.
Фото: ФК "Оренбург"
По словам наставника, молодой полузащитник понимает, что в эпизоде с красной карточкой был неправ.

- Можно только поздравить команду с таким прекрасным результатом и хорошей игрой. В первом тайме точно еще пару голов могли забить. Если бы не удаление, то мы были ближе к пятому голу, чем к тому, чтобы пропустить.

Удаление Касаджикова? Он не прав и прекрасно это понимает. Тут, наверное, молодость, эмоции и всё остальное. Здесь не то, что мы ругаться будем или какие-то меры принимать, но осознание должно быть, - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".

"Оренбург" победил "Рубин" в Казани со счётом 4:1. Касаджиков забил четвёртый мяч гостей на 77-й минуте, а спустя две минуты получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

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