Генич не согласился с зависимостью "Зенита" от Глушенкова

- Я с этим категорически не согласен. Считаю, что ключевой игрок "Зенита" сейчас, в отсутствие Вендела, - это Педро. Именно Педро дает классный баланс, динамику. На какой бы позиции Педро ни выходил, он старается не опускаться ниже своего уровня.
Мне кажется, роль Педро в нынешнем "Зените" немного недооценивают, - цитирует Генича "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Педро провёл 11 матчей во всех турнирах и сделал шесть результативных передач. После десяти туров "Зенит" набрал 21 очко и занимает третье место в РПЛ. 18 октября петербуржцы дома сыграют с "Ахматом".