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Генич не согласился с зависимостью "Зенита" от Глушенкова

Константин Генич не согласился с мнением, что нынешний "Зенит" зависит прежде всего от формы Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
Комментатор считает, что в отсутствие Вендела важнейшую роль в игре петербуржцев выполняет Педро.

- Я с этим категорически не согласен. Считаю, что ключевой игрок "Зенита" сейчас, в отсутствие Вендела, - это Педро. Именно Педро дает классный баланс, динамику. На какой бы позиции Педро ни выходил, он старается не опускаться ниже своего уровня.

Мне кажется, роль Педро в нынешнем "Зените" немного недооценивают, - цитирует Генича "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Педро провёл 11 матчей во всех турнирах и сделал шесть результативных передач. После десяти туров "Зенит" набрал 21 очко и занимает третье место в РПЛ. 18 октября петербуржцы дома сыграют с "Ахматом".

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