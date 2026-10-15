Наумов отметил, что "Спартак" слишком сильно увлекается атакой и из-за этого регулярно оставляет сопернику пространство для контратак.
- Все аутсайдеры на Кубок здорово сейчас играют: проиграл "Краснодар", проиграл "Локомотив". "Родина" в матче со "Спартаком" тоже ничего смотрелась, но "красно-белые" дожали, что закономерно.
Что касается мячей, которые пропустил "Спартак", то, к сожалению, эта залихватская игра иногда подводит команду. Увлекшись атакой, она забывает об обороне. Поэтому и пропускает. У них часто так. На контратаках они пропускают. Эта залихватская игра не даёт команде стабильности. Раньше таким же был "Краснодар". Сейчас он стал мудрее. Но ничего, "Спартак" заматереет, - сказал Наумов.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов: залихватская игра не даёт "Спартаку" стабильности, раньше таким же был "Краснодар"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал Rusfootball.info волевую победу "Спартака" над "Родиной" в матче Пути РПЛ Кубка России (4:2).
Фото: ФК "Спартак"