Артига раскритиковал "Рубин" после разгрома от "Оренбурга"

- Такие игры нужно постоянно держать в памяти, потому что перед матчем мы говорили, что на встречу с "Оренбургом" выходим как на финал. И то, как провели первые 15 минут, недопустимо.
Каждый игрок должен провести анализ, потому что скоро матч со "Спартаком", и если будем играть как сегодня, то всё будет очень серьезно. Безусловно, нельзя проигрывать единоборства. Да, были подходы, создавали моменты, но быть футболистом - значит, идти в единоборства на все 100%. Мы этого не сделали, - приводит слова Артиги "Матч ТВ".
Следующий матч "Рубин" проведёт в воскресенье в Москве против "Спартака" в 11-м туре РПЛ. Начало встречи - в 18:45 мск.