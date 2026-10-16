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Артига раскритиковал "Рубин" после разгрома от "Оренбурга"

Франк Артига остался недоволен тем, как "Рубин" начал кубковый матч с "Оренбургом".
Фото: ФК "Рубин"
Рулевой подчеркнул, что команда слишком слабо действовала в единоборствах и не показала того настроя, о котором говорилось перед игрой.

- Такие игры нужно постоянно держать в памяти, потому что перед матчем мы говорили, что на встречу с "Оренбургом" выходим как на финал. И то, как провели первые 15 минут, недопустимо.

Каждый игрок должен провести анализ, потому что скоро матч со "Спартаком", и если будем играть как сегодня, то всё будет очень серьезно. Безусловно, нельзя проигрывать единоборства. Да, были подходы, создавали моменты, но быть футболистом - значит, идти в единоборства на все 100%. Мы этого не сделали, - приводит слова Артиги "Матч ТВ".

Следующий матч "Рубин" проведёт в воскресенье в Москве против "Спартака" в 11-м туре РПЛ. Начало встречи - в 18:45 мск.

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