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Защитник "Спартака" забил в свои и чужие ворота в матче за национальную команду

Защитник московского "Спартака" Срджан Бабич отметился автоголом в матче пятого тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и Германии.
Фото: ФК "Спартак"
30-летний футболист отправил мяч в собственные ворота уже на третьей минуте встречи. После подачи углового немецкий нападающий Кай Хавертц нанёс удар головой, а мяч рикошетом от Бабича оказался в сетке.

На 56-й минуте Бабич забил уже в чужие ворота. Сейчас счёт 3-1 в пользу Германии.

Бабич выступает за "Спартак" с 2023 года после перехода из "Альмерии".

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