30-летний футболист отправил мяч в собственные ворота уже на третьей минуте встречи. После подачи углового немецкий нападающий Кай Хавертц нанёс удар головой, а мяч рикошетом от Бабича оказался в сетке.
На 56-й минуте Бабич забил уже в чужие ворота. Сейчас счёт 3-1 в пользу Германии.
Бабич выступает за "Спартак" с 2023 года после перехода из "Альмерии".
Защитник "Спартака" забил в свои и чужие ворота в матче за национальную команду
Защитник московского "Спартака" Срджан Бабич отметился автоголом в матче пятого тура группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и Германии.
Фото: ФК "Спартак"