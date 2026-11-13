Файзуллаев отреагировал на слухи о переходе Кисляка в Турцию

Фото: ПФК ЦСКА

- Я не знаю про то, что Кисляк тоже собирается в Турцию, - цитирует Файзуллаева "Чемпионат"

Футболист признался, что не располагает информацией о планах 21-летнего россиянина продолжить карьеру в Турции.Ранее сообщалось об интересе к Кисляку со стороны "Галатасарая" и "Фенербахче". Московские армейцы после 14 туров РПЛ занимают пятое место с 26 очками.