"Вызвал Борис Борисович и сказал, что надо помочь клубу в трудный момент. Как я понимаю, кандидатов не было на назначение — немногие горели желанием возглавить команду именно на эти четыре игры", — приводит слова Овчинникова официальный сайт "Локомотива".
Тренер подчеркнул, что не мог отказать клубу, в системе которого уже работает директором академии.
"Думаю, что нам удастся поправить положение. В любом случае надо быть скромным и просто продолжать работать", — добавил специалист.
Напомним, Овчинников был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива" после расторжения контракта с Михаилом Галактионовым 17 ноября.
Источник: официальный сайт ФК "Локомотив"