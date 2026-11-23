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"Вызвал Борис Борисович и сказал, что надо помочь клубу в трудный момент. Как я понимаю, кандидатов не было на назначение — немногие горели желанием возглавить команду именно на эти четыре игры", — приводит слова Овчинникова официальный сайт " Локомотива ".

По словам специалиста, инициатором назначения стал Борис Ротенберг, который попросил его помочь команде в непростой ситуации.Тренер подчеркнул, что не мог отказать клубу, в системе которого уже работает директором академии."Думаю, что нам удастся поправить положение. В любом случае надо быть скромным и просто продолжать работать", — добавил специалист.Напомним, Овчинников был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива" после расторжения контракта с Михаилом Галактионовым 17 ноября.Источник: официальный сайт ФК "Локомотив"