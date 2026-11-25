"Да, об этом много говорилось, но это было ещё до "Спартака". Тогда "Зенит" контактировал со мной насчёт трансфера. В итоге я принял предложение "Спартака", о чём не жалею", — заявил Барко.
Решающую роль в выборе клуба сыграл Томаш Амарал, который лично отправился в Аргентину ради переговоров с полузащитником.
"Он лично прилетел в Аргентину и разыскал меня. Меня тронуло такое отношение. Поэтому я и принял решение в пользу "Спартака". Спасибо ему за это", — добавил футболист.
Напомним, Барко присоединился к красно-белым летом 2024 года. С момента перехода аргентинец провел за московский клуб 85 матчей, забил 24 мяча и отдал 23 результативные передачи.
Источник: "Чемпионат"