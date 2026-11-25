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Генич отреагировал на шикарный гол Беллингема в Лиге чемпионов
Сегодня, 06:22
Футбольный комментатор Константин Генич восхитился голом полузащитника мадридского "
Реала
" Джуда Беллингема в ворота ПСВ.
Фото: Getty Images
Во втором тайме матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов англичанин эффектно обработал мяч перед штрафной площадью нидерландской команды и с лёта отправил его в ворота.
- Джууууууд! Абсолютное величие! - написал Генич в своём телеграм-канале.
"Реал" обыграл ПСВ со счётом 5:1. Коллектив Жозе Моуринью выиграл все пять матчей общего этапа Лиги чемпионов и с 15 очками возглавляет турнирную таблицу.
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Константин Генич
Джуд Беллингем
Реал
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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