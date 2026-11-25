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- Джууууууд! Абсолютное величие! - написал Генич в своём телеграм-канале.

Во втором тайме матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов англичанин эффектно обработал мяч перед штрафной площадью нидерландской команды и с лёта отправил его в ворота."Реал" обыграл ПСВ со счётом 5:1. Коллектив Жозе Моуринью выиграл все пять матчей общего этапа Лиги чемпионов и с 15 очками возглавляет турнирную таблицу.