"Реал" разгромил ПСВ в матче Лиги чемпионов с шестью голами

Мадридский "Реал" разгромил нидерландский ПСВ в домашнем матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Встреча завершилась со счётом 5:1. На 32-й минуте Иван Перишич реализовал пенальти, выведя гостей вперёд. После перерыва мадридцы забили пять безответных мячей. Дубль оформил Килиан Мбаппе, по одному голу на свой счёт записали Федерико Вальверде, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор.



"Реал" одержал пятую победу подряд в турнире и с 15 очками возглавил таблицу общего этапа. Следом располагается "ПСЖ" (12 очков), имеющий матч в запасе.

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ПСВ