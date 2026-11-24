Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Единственный гол на 37-й минуте забил бразильский полузащитник Вендел.
По итогам группового этапа "Зенит" с 17 очками занял первое место в квартете C. "Крылья Советов" располагаются на второй строчке с девятью баллами.
Путь РПЛ. Группа С. 6 тур
Гол: Вендел, 37.
"Зенит": Адамов, Дивеев, Андраде, Вега, Караваев (Ерохин, 79), Мусаев, Шилов (Волков, 70), Джон Джон, Вендел (Педро, 82), Кондаков (Дуглас Сантос, 70), Фелипе Аугусто (Луис Энрике, 78).
"Крылья Советов": Песьяков, Печенин, Лепский, Чернов (Фернандес, 46), Ороз, Витюгов (Баньяц, 70), Горшков, Столбов, Ахметов (Чесноков, 46), Шитов (Макаров, 46), Рахманович (Мукаилов, 58).
Предупреждения: Чернов, 45+2, Караваев, 53, Витюгов, 61, Печенин, 90+4.
Гол Вендела принёс "Зениту" победу над "Крыльями Советов" в Кубке России
Петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" в заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"