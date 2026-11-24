При этом Пономарёв не считает, что красно-синие экономили силы перед предстоящим противостоянием с петербургским "Зенитом" в чемпионате страны.
- Как вам игра армейцев в этом матче после поражения от "Ахмата"?
- Сама игра совсем не понравилась. Не было в ней динамики. Больше катали мяч. Не было каких-то хороших фланговых атак и прострельных передач. Это сильно расстроило меня.
- Может, армейцы берегли силы для встречи с "Зенитом" в чемпионате?
- Нет, как такое возможно?! Игра на выходных: до нее ещё уйма времени. Двух дней достаточно на восстановление, хотя и этого даже много. Восстановиться они ещё хорошо успеют.
- Знаете, что ЦСКА в следующей стадии Кубка может выйти на "Спартак"?
- Да ради бога, хорошо. Честно говоря, Кубок у меня сейчас большого интереса не вызывает. Очень неинтересным стал этот турнир с изменением регламента. Раньше все хотели попасть в Кубок, отчаянно боролись, а сейчас всего этого мы, увы, не видим.
Алина Гущина, Rusfootball.info