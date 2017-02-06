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ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (32)
Нголо Канте: в этом сезоне многие команды претендуют на победу в чемпионате
Полузащитник "Челси" Нголо Канте проанализировал шансы лондонской команды на чемпионство.
"Каждый сезон складывается по-разному. В этом сезоне многие команды претендуют на победу в чемпионате, и впереди нас ожидает много матчей. Мы не можем говорить, что близки к победе в АПЛ, мы просто должны биться в каждой игре. Ничего не закончилось, многое может произойти. У нас была важная неделя. Мы набрали 4 очка в матчах с "Ливерпулем" и "Арсеналом", одержав хорошую победу над "канонирами", и добились хорошего результата", — цитирует Канте официальный сайт "Челси".
"Каждый сезон складывается по-разному. В этом сезоне многие команды претендуют на победу в чемпионате, и впереди нас ожидает много матчей. Мы не можем говорить, что близки к победе в АПЛ, мы просто должны биться в каждой игре. Ничего не закончилось, многое может произойти. У нас была важная неделя. Мы набрали 4 очка в матчах с "Ливерпулем" и "Арсеналом", одержав хорошую победу над "канонирами", и добились хорошего результата", — цитирует Канте официальный сайт "Челси".
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