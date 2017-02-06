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Нголо Канте: в этом сезоне многие команды претендуют на победу в чемпионате

Полузащитник "Челси" Нголо Канте проанализировал шансы лондонской команды на чемпионство.

"Каждый сезон складывается по-разному. В этом сезоне многие команды претендуют на победу в чемпионате, и впереди нас ожидает много матчей. Мы не можем говорить, что близки к победе в АПЛ, мы просто должны биться в каждой игре. Ничего не закончилось, многое может произойти. У нас была важная неделя. Мы набрали 4 очка в матчах с "Ливерпулем" и "Арсеналом", одержав хорошую победу над "канонирами", и добились хорошего результата", — цитирует Канте официальный сайт "Челси".
Теги: Канте Челси
Сегодня, 20:25
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2
(0)
№2 Написал: ТИboo Владивосток (Сегодня, 21:04) #
  • -2
  •  (2)

У какой команды Канте - та и чемпион. Этот ниггер здорово умеет в футбол.
Регистрация: 6.08.2016
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:59) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
боец!!уважуха!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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