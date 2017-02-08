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Рамзан Кадыров: Уциева заслуженно считают одним из лучших защитников России

Президент Чеченской Республики, почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров поздравил капитана команды Ризвана Уциева с днем рождения и назвал его одним из лучших защитников России.

"Благодаря своему усердию, волевому характеру и таланту Ризван достиг отличных результатов в Российской премьер-лиге. Его заслуженно считают одним из лучших защитников страны. В высшем дивизионе России он дебютировал в 2005 году. С тех пор его игра на позиции защитника "Терека" радует всех любителей футбола.

Ризван неоднократно признавался болельщиками и футбольными экспертами лучшим игроком "Терека". Его мастерство и патриотизм, его преданность родному клубу имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова могут служить примером для всей команды.

Я уверен, что вместе с нашим любимым "Тереком" он добьется новых побед и достигнет новых высот в самых престижных турнирах", — написал Кадыров в Инстаграме.
Теги: Кадыров Терек Уциев
Сегодня, 15:09
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№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:05) #
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online

Цитата: капля никотина
Ча-ча-ча...

еще пара Тигиевых и ча-ча-ча в нефтяном лукойловском угаре будете плясать вслед за чеченами


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:18) #
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Цитата: сектант
Ну если учесть политику нашего правительства,неудевлюсь если будет Терек-Газпром!Ну или в этом духе...

Уже есть Газпром-добыча (у Оренбурга), Газпром (-растрата) у бомжей, ну а у Терека сам бог велел быть на груди клейму Газпром-прямое воровство. Ну или "Газпром-врезка".

Ча-ча-ча...
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:12) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если учесть политику нашего правительства,неудевлюсь если будет Терек-Газпром!Ну или в этом духе...
Регистрация: 3.11.2016
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