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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Рамзан Кадыров: Уциева заслуженно считают одним из лучших защитников России
Президент Чеченской Республики, почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров поздравил капитана команды Ризвана Уциева с днем рождения и назвал его одним из лучших защитников России.
"Благодаря своему усердию, волевому характеру и таланту Ризван достиг отличных результатов в Российской премьер-лиге. Его заслуженно считают одним из лучших защитников страны. В высшем дивизионе России он дебютировал в 2005 году. С тех пор его игра на позиции защитника "Терека" радует всех любителей футбола.
Ризван неоднократно признавался болельщиками и футбольными экспертами лучшим игроком "Терека". Его мастерство и патриотизм, его преданность родному клубу имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова могут служить примером для всей команды.
Я уверен, что вместе с нашим любимым "Тереком" он добьется новых побед и достигнет новых высот в самых престижных турнирах", — написал Кадыров в Инстаграме.
"Благодаря своему усердию, волевому характеру и таланту Ризван достиг отличных результатов в Российской премьер-лиге. Его заслуженно считают одним из лучших защитников страны. В высшем дивизионе России он дебютировал в 2005 году. С тех пор его игра на позиции защитника "Терека" радует всех любителей футбола.
Ризван неоднократно признавался болельщиками и футбольными экспертами лучшим игроком "Терека". Его мастерство и патриотизм, его преданность родному клубу имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова могут служить примером для всей команды.
Я уверен, что вместе с нашим любимым "Тереком" он добьется новых побед и достигнет новых высот в самых престижных турнирах", — написал Кадыров в Инстаграме.
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