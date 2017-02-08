Рамзан Кадыров: Уциева заслуженно считают одним из лучших защитников России

Президент Чеченской Республики, почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров поздравил капитана команды Ризвана Уциева с днем рождения и назвал его одним из лучших защитников России.



"Благодаря своему усердию, волевому характеру и таланту Ризван достиг отличных результатов в Российской премьер-лиге. Его заслуженно считают одним из лучших защитников страны. В высшем дивизионе России он дебютировал в 2005 году. С тех пор его игра на позиции защитника "Терека" радует всех любителей футбола.



Ризван неоднократно признавался болельщиками и футбольными экспертами лучшим игроком "Терека". Его мастерство и патриотизм, его преданность родному клубу имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова могут служить примером для всей команды.



Я уверен, что вместе с нашим любимым "Тереком" он добьется новых побед и достигнет новых высот в самых престижных турнирах", — написал Кадыров в Инстаграме.