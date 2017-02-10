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СМИ: Михаил Кержаков близок к переходу в "Оренбург"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков с большой долей вероятности до конца трансферного окна перейдет в "Оренбург" на правах аренды, передает "СЭ".

Сообщается, что голкипер включен в заявку петербуржцев на Лигу Европы, но не полетел на заключительный зимний сбор в Бельгию.
Теги: Кержаков М. Зенит Оренбург
Сегодня, 13:47
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№1 Написал: perekos Самара (Сегодня, 13:59) #
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  •  (3)

в фарм клубе таким 3пё3дам место)
Регистрация: 10.08.2012
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