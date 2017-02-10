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Президент "Оренбурга": Кержаков? Думаю, что завтра уже все будет ясно

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал информацию о том, что вратарь "Зенита" Михаил Кержаков близок к переходу в оренбургскую команду на правах аренды.

"Михаил Кержаков в "Оренбурге"? В каждой шутке есть доля шутки и доля правды. Скоро всё будет объявлено официально.

Чуть-чуть подождите и всё узнаете. Думаю, что завтра уже всё будет ясно", - цитирует Столыпина "Чемпионат".
Теги: Оренбург Кержаков М. Зенит
Сегодня, 13:57
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