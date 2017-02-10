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Лучший нападающий молодежной сборной Казахстана летит на сборы с дуберами "Зенита"

Форвард сборной Казахстана U19 Еркебулан Сейдахмет сегодня вылетит на сборы вместе с молодежной командой "Зенита", сообщает KazFootball.kz.

Сам футболист подтвердил информацию, что сегодня вместе с другими футболистами ФК "Зенит-2" полетит на сборы, которые будут проходить на Кипре.

На турнире Мемориала Гранаткина Сейдахмет был признан "Лучшим нападающим" соревнования. Юношеская сборная Казахстана U19 завоевала серебряные медали, уступив в финальном поединке сборной России с минимальным счетом 0:1.
Теги: Зенит-2 Зенит
Сегодня, 15:58
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