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Артем Милевский: никогда не поверю, что Криштиану Роналду гей

Нападающий "Тосно" Артем Милевский прокомментировал фотографию в начале карьеры с форвардом "Реала" Криштиану Роналду.

"Это не фотомонтаж. Мы просто с ним одного возраста, и у нас тогда был чемпионат Европы до 17-18 лет, в котором участвовали Португалия, Украина и ещё шесть стран. Там мы встретились, и уже тогда было всё видно. Но с нами он ничего не смог сделать, его тогда съел Гриша Ярмаш. Никогда не поверю, что Криштиану - гей. Мне кажется, что это выдумки журналистов. Ему, наверное, со всего этого очень смешно", - приводит слова Милевского FootballHub.
Теги: Милевский Роналду
Сегодня, 20:08
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