Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
19:46
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
Тимур Жамалетдинов: мы играли до конца, старались не затягивать и использовать каждую минуту, чтобы забить гол
19:40
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (1)
Мигель Данни: мы упорно тренировались в течение недели, чтобы завтра выйти на поле и победить (1)
Артем Милевский: никогда не поверю, что Криштиану Роналду гей
Нападающий "Тосно" Артем Милевский прокомментировал фотографию в начале карьеры с форвардом "Реала" Криштиану Роналду.
"Это не фотомонтаж. Мы просто с ним одного возраста, и у нас тогда был чемпионат Европы до 17-18 лет, в котором участвовали Португалия, Украина и ещё шесть стран. Там мы встретились, и уже тогда было всё видно. Но с нами он ничего не смог сделать, его тогда съел Гриша Ярмаш. Никогда не поверю, что Криштиану - гей. Мне кажется, что это выдумки журналистов. Ему, наверное, со всего этого очень смешно", - приводит слова Милевского FootballHub.
"Это не фотомонтаж. Мы просто с ним одного возраста, и у нас тогда был чемпионат Европы до 17-18 лет, в котором участвовали Португалия, Украина и ещё шесть стран. Там мы встретились, и уже тогда было всё видно. Но с нами он ничего не смог сделать, его тогда съел Гриша Ярмаш. Никогда не поверю, что Криштиану - гей. Мне кажется, что это выдумки журналистов. Ему, наверное, со всего этого очень смешно", - приводит слова Милевского FootballHub.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.