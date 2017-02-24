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Жулиано: "Зенит" провел практически идеальный матч

Полузащитник "Зенита" Жулиано дал свой комментарий о встрече Лиги Европы на "Петровском" против "Андерлехта".

"Мы провели практически идеальный матч, забили три мяча, которые были необходимы для выхода в следующую стадию турнира. К сожалению, удержать победный счет не смогли: на последней минуте "Андерлехт" воспользовался своим шансом. Мы понимали, что соперник перейдет на длинные передачи, и все-таки допустили ошибку в обороне, одного игрока оставили свободным.

Сейчас сложно подобрать слова, насколько мы подавлены. Тем не менее поле покидали с поднятыми головами, поскольку для победы сделали все, что было в наших силах", - передает слова бразильца официальный сайт сине-бело-голубых.
Теги: Жулиано Зенит
Сегодня, 11:25
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:31) #
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Сослагательных наклонений нет в русском языке, Вы обосрались по русски.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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