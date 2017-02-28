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Александр Бубнов: Шалимову было проще возглавить "Краснодар", чем Каррере "Спартак"

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что Игорю Шалимову было проще возглавить "Краснодар", чем Массимо Каррере принять "Спартак".

"Шалимов в отличие от Карреры работал в тренерском штабе клуба, который он потом возглавил, долгое время. Это можно сказать и о Зидане в "Реале", когда он работал вместе с Анчелотти. Поэтому получается, что Шалимову в плане работы в своем клубе легче, чем Каррере.

Да, Шалимов оказался в более тяжелой ситуации, ведь нужно было играть еще и в Лиге Европы. Но он с честью вышел из этой ситуации и сейчас полноценно работает главным тренером в команде", - цитирует Бубнова "СпортFM".
Теги: Бубнов Краснодар Шалимов
Сегодня, 10:21
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