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Александр Бубнов: матч ЦСКА – "Зенит" был хорош для специалистов, но для зрителей он неинтересен

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку игре премьер-лиги ЦСКА – "Зенит" (0:0).

"В первую очередь, стоит отметить надежную игру в обороне обеих команд. Ни те, ни другие с учетом перестановок и зимних приобретений еще не наладили свои атакующие действия. Что же касается обороны, то здесь более-менее сыгранные футболисты. Плюс сказалась цена матча, а вернее, цена ошибки в нем.

А так, игра была без ворот и практически без моментов. Я бы назвал ее гроссмейстерской ничьей. Так играют опытные шахматисты, когда блокируют все сильные стороны соперника, а сами ничего придумывать не спешат. Для специалистов этот матч может быть и любопытен, но для зрителей такой футбол неинтересен", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов ЦСКА Зенит
Сегодня, 02:09
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 02:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Буба как всегда прав...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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