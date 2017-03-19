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"Спартак-2" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Динамо"

В матче 27-го тура ФНЛ "Спартак-2" дома сыграл вничью с "Динамо".

ФНЛ

27 тур

"Спартак-2" - "Динамо" 1:1

Гол: Мелкадзе, 90+1 - Сапета, 54

"Спартак-2": Песьяков, Кутин, Хомуха, Шанбиев (Сокол, 90+2), Макеев, Пантелеев (Нимелий, 69), Леонтьев, Тимофеев, Мелкадзе, Давыдов, Сиди (Федчук, 57)

"Динамо": Шунин, Морозов, Козлов, Темников, Хольмен, Белоруков, Катрич (Маркелов, 80), Сапета (Соснин, 56), Зотов, Луценко (Бечирай, 64), Панченко

Предупреждения: Кутин, 28, Темников, 68, Катрич, 80, Маркелов, 80, Бечирай, 89, Морозов, 90+4

Удаления: Кутин, 84
Сегодня, 18:02
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8
(3)
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот МатроскиN
где количество зрителей на стадионе?

хз,но явно больше,чем ходит на основу цкг.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№7 Написал: Нет (Сегодня, 18:29) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Кот МатроскиN
где количество зрителей на стадионе?

Комментатор говорил вроде 10350.кстати динамо очень хорошо смотрелось.Спартак только последние 20 минут придавил и продавил.
Регистрация: 21.04.2016
№6 Написал: РостовПапа (Сегодня, 18:25) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: pivas
ДИНАМО , У МЕНЯ ПРОСТО НЕТ СЛОВ . КАК МОЖНО БЫЛО НЕ ВЫИГРАТЬ ЭТОТ МАТЧ ? БЕЧИРАЯ ОТЧИСЛИТЬ ИЗ КОМАНДЫ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ ЗА ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ .

Сегодня Ростов три таких как Бечирай не забил
Регистрация: 18.05.2016
№5 Написал: pasha Киров (Сегодня, 18:22) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: vlees^^
Позорная динамка пускай дальше сидит в фнл,даже наших молодых парней не могут обыграть

Ну да... Песьяков, Мелкадзе,Макеев..,..


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№4 Написал: pivas (Сегодня, 18:21) #
  • +2
  •  (2)

ДИНАМО , У МЕНЯ ПРОСТО НЕТ СЛОВ . КАК МОЖНО БЫЛО НЕ ВЫИГРАТЬ ЭТОТ МАТЧ ? БЕЧИРАЯ ОТЧИСЛИТЬ ИЗ КОМАНДЫ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ ЗА ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ .
Регистрация: 23.05.2016
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:20) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
где количество зрителей на стадионе?


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: vlees^^ (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Позорная динамка пускай дальше сидит в фнл,даже наших молодых парней не могут обыграть
Регистрация: 15.03.2017
№1 Написал: дин провинция (Сегодня, 18:11) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Динамо» М
Чего там вырывать,попросили,они и так отдали..


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Я просто охуел,когда мой клуб свалился в ФНэл...
Регистрация: 12.04.2015
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