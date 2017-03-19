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18:22
"Краснодар" поделил очки с "Уфой" (15)
"Краснодар" поделил очки с "Уфой" (15)
17:00
Георгий Зотов: не сказал бы, что "Ростов" прямо более мастеровитая команда. Калачёв? Ничего особенного
Георгий Зотов: не сказал бы, что "Ростов" прямо более мастеровитая команда. Калачёв? Ничего особенного
15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
"Спартак-2" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Динамо"
В матче 27-го тура ФНЛ "Спартак-2" дома сыграл вничью с "Динамо".
ФНЛ
27 тур
"Спартак-2" - "Динамо" 1:1
Гол: Мелкадзе, 90+1 - Сапета, 54
"Спартак-2": Песьяков, Кутин, Хомуха, Шанбиев (Сокол, 90+2), Макеев, Пантелеев (Нимелий, 69), Леонтьев, Тимофеев, Мелкадзе, Давыдов, Сиди (Федчук, 57)
"Динамо": Шунин, Морозов, Козлов, Темников, Хольмен, Белоруков, Катрич (Маркелов, 80), Сапета (Соснин, 56), Зотов, Луценко (Бечирай, 64), Панченко
Предупреждения: Кутин, 28, Темников, 68, Катрич, 80, Маркелов, 80, Бечирай, 89, Морозов, 90+4
Удаления: Кутин, 84
ФНЛ
27 тур
"Спартак-2" - "Динамо" 1:1
Гол: Мелкадзе, 90+1 - Сапета, 54
"Спартак-2": Песьяков, Кутин, Хомуха, Шанбиев (Сокол, 90+2), Макеев, Пантелеев (Нимелий, 69), Леонтьев, Тимофеев, Мелкадзе, Давыдов, Сиди (Федчук, 57)
"Динамо": Шунин, Морозов, Козлов, Темников, Хольмен, Белоруков, Катрич (Маркелов, 80), Сапета (Соснин, 56), Зотов, Луценко (Бечирай, 64), Панченко
Предупреждения: Кутин, 28, Темников, 68, Катрич, 80, Маркелов, 80, Бечирай, 89, Морозов, 90+4
Удаления: Кутин, 84
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