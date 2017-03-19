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Каземиро: эти три очка дались нам совсем не легко

Полузащитник "Реала" Каземиро прокомментировал победу в 29-м туре чемпионата Испании над "Атлетиком" из Бильбао (2:1).

"Мы довольны как игрой, так и результатом: матч был непростым для нас, и эти три очка дались нам совсем не легко. Приятно осознавать, что мы прогрессируем, и мы победили очень сильного соперника. Конечно, забивать голы – это не моя прямая обязанность, но если получается ещё и забивать, то это только плюс для нас. Наша атакующая тройка Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл не имеет большого значения непосредственно для обороны, но когда они в составе, мы становимся сильнее и играем лучше", - цитирует Каземиро официальный сайт "Реала".
Теги: Каземиро Реал Атлетик
Сегодня, 21:12
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