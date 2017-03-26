Дидье Дешам: мы набрали три очка и забили три мяча - это хороший результат

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после выездной победы над командой Люксембурга (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года поделился впечатлениями от игры.



"Мы всё делали правильно. Впрочем, могли забить больше голов и избежать проблем в некоторых моментах. Но главное, что мы набрали три очка и забили три мяча — это хороший результат", — сказал Дешам в эфире TF1.