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Кевин Кураньи: Лев не изменил бы свое решение, даже если бы я забивал по 50 голов за сезон
Бывший нападающий сборной Германии и московского "Динамо" Кевин Кураньи рассказал, что не рассчитывает на возвращение в национальную команду.
Напомним, наставник немцев Йоахим Лев исключил Кураньи из национальной команды в 2008 году из-за того, что футболист не попав в состав на игру с Россией, самовольно уехал домой.
"Лев принял решение, и я должен смириться с этим. Я принес свои извинения, больше я ничего сделать не мог. Думаю, Лев не изменил бы свое решение, даже если бы я забивал по 50 голов за сезон", - цитирует Кураньи Sportbuzzer.
Напомним, наставник немцев Йоахим Лев исключил Кураньи из национальной команды в 2008 году из-за того, что футболист не попав в состав на игру с Россией, самовольно уехал домой.
"Лев принял решение, и я должен смириться с этим. Я принес свои извинения, больше я ничего сделать не мог. Думаю, Лев не изменил бы свое решение, даже если бы я забивал по 50 голов за сезон", - цитирует Кураньи Sportbuzzer.
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