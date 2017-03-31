Нголо Канте признан лучшим игроком марта в АПЛ

Полузащитник "Челси" Нголо Канте назван лучшим футболистом английской премьер-лиги в марте.



Голосование проводилось при поддержке Sky Sports. За француза проголосовали 11 763 респондентов.



Второе место занял нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку – 10 777 голосов, а третье - хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли (4 069).