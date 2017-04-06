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Игорь Лебедев: пенсионеры голодают, люди с трудом выживают, зато финансируется "Томь"

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал мнение о финансировании клубов из бюджета.

"Вопрос, связанный с зарплатой игроков в российских клубах, требует решения. Либо введением потолка зарплат, либо, как делают в некоторых европейских клубах, привязыванием зарплаты игрока к его КПД на поле. Есть и другие варианты. Но вопрос с зарплатами явно перезрел, поэтому необходимо решать его как можно быстрее. Иначе можем натолкнуться на серьезные проблемы.

Я вообще против того, чтобы бюджеты субъектов РФ финансировали футбольные команды. В каждом субъекте, кроме, наверное, Москвы, есть большие социальные проблемы. Поэтому нужно уходить от бюджетного финансирования. Текущие проблемы субъектов рано или поздно создадут проблемы клубу. И мы получаем очередную "Томь".

В идеале мы должны прийти к тому, что в премьер-лиге будут играть только те команды, которые ни копейки не будут получать из бюджета. Пожалуйста – зарабатывай на атрибутике, еврокубках, посещаемости. Как-то во всем мире живут клубы! Разве есть в Германии, Италии, Англии клубы, которые финансируется из государственного бюджета?

То, что происходит в российском футболе, чудовищно. Пенсионеры голодают, студенты получают нищенскую стипендию, люди с трудом выживают на прожиточный минимум – зато финансируется, например, томский футбольный клуб. Что за бред? Финансируйте социальные вопросы, а "Томь" и другие пусть учатся зарабатывать. Не у всех получится, но и не надо, чтобы получилось у всех. Потихоньку мы придем к нужной модели", – цитирует Лебедева "Советский спорт".
Теги: Лебедев
Сегодня, 13:57
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7
(2)
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:18) #
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online

Baden-Baden,
В первую очередь снять финансирование с зенита?
Регистрация: 27.07.2016
№6 Написал: zmey Москва (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
неоднозначный персонаж этот Лебедев, но в данном случае совершенно прав
Регистрация: 31.12.2016
№5 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 14:16) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пенсионеры голодают, студенты получают нищенскую стипендию, люди с трудом выживают на прожиточный минимум И это говорит депутат госдумы!!! Так поделитесь с пенсионерами- отдайте чуть от себя любимых. Вся дума - бла бла бла. Мерзкие,склизкие фу бл-ть


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№4 Написал: Затыкатель ртов из Пятого измерения (Сегодня, 14:09) #
  • +1
  •  (1)
online

он идиот?в параллельной реальности живет?даже в довольно богатых регионах очень сложно найти спонсора для клуба...а прежде чем зарабатывать на атрибутике, на еврокубках-надо сначала в эти еврокубки попасть!а попасть-надо вложиться! а вложиться никто не хочет!!!!замкнутый круг...для России актуально пока по крайней мере бюджетное финансирование...


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Учу всех жить.
Регистрация: 17.05.2011
№3 Написал: Алекс Фесс (Сегодня, 14:05) #
  • +1
  •  (1)

Если разогнать таких дармоедов, как Лебедев, глядишь и пенсионерам перепадет лишний рубль.
Регистрация: 31.01.2017
№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 14:02) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Разве в Томи получают миллионы? Нет! Миллионы получает Кокорин в Зените!
Регистрация: 8.08.2016
№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 14:02) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
и свою зарплату, товарищ Лебедев, раз так в 5-10 понизьте


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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