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Игорь Лебедев: пенсионеры голодают, люди с трудом выживают, зато финансируется "Томь"
Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал мнение о финансировании клубов из бюджета.
"Вопрос, связанный с зарплатой игроков в российских клубах, требует решения. Либо введением потолка зарплат, либо, как делают в некоторых европейских клубах, привязыванием зарплаты игрока к его КПД на поле. Есть и другие варианты. Но вопрос с зарплатами явно перезрел, поэтому необходимо решать его как можно быстрее. Иначе можем натолкнуться на серьезные проблемы.
Я вообще против того, чтобы бюджеты субъектов РФ финансировали футбольные команды. В каждом субъекте, кроме, наверное, Москвы, есть большие социальные проблемы. Поэтому нужно уходить от бюджетного финансирования. Текущие проблемы субъектов рано или поздно создадут проблемы клубу. И мы получаем очередную "Томь".
В идеале мы должны прийти к тому, что в премьер-лиге будут играть только те команды, которые ни копейки не будут получать из бюджета. Пожалуйста – зарабатывай на атрибутике, еврокубках, посещаемости. Как-то во всем мире живут клубы! Разве есть в Германии, Италии, Англии клубы, которые финансируется из государственного бюджета?
То, что происходит в российском футболе, чудовищно. Пенсионеры голодают, студенты получают нищенскую стипендию, люди с трудом выживают на прожиточный минимум – зато финансируется, например, томский футбольный клуб. Что за бред? Финансируйте социальные вопросы, а "Томь" и другие пусть учатся зарабатывать. Не у всех получится, но и не надо, чтобы получилось у всех. Потихоньку мы придем к нужной модели", – цитирует Лебедева "Советский спорт".
"Вопрос, связанный с зарплатой игроков в российских клубах, требует решения. Либо введением потолка зарплат, либо, как делают в некоторых европейских клубах, привязыванием зарплаты игрока к его КПД на поле. Есть и другие варианты. Но вопрос с зарплатами явно перезрел, поэтому необходимо решать его как можно быстрее. Иначе можем натолкнуться на серьезные проблемы.
Я вообще против того, чтобы бюджеты субъектов РФ финансировали футбольные команды. В каждом субъекте, кроме, наверное, Москвы, есть большие социальные проблемы. Поэтому нужно уходить от бюджетного финансирования. Текущие проблемы субъектов рано или поздно создадут проблемы клубу. И мы получаем очередную "Томь".
В идеале мы должны прийти к тому, что в премьер-лиге будут играть только те команды, которые ни копейки не будут получать из бюджета. Пожалуйста – зарабатывай на атрибутике, еврокубках, посещаемости. Как-то во всем мире живут клубы! Разве есть в Германии, Италии, Англии клубы, которые финансируется из государственного бюджета?
То, что происходит в российском футболе, чудовищно. Пенсионеры голодают, студенты получают нищенскую стипендию, люди с трудом выживают на прожиточный минимум – зато финансируется, например, томский футбольный клуб. Что за бред? Финансируйте социальные вопросы, а "Томь" и другие пусть учатся зарабатывать. Не у всех получится, но и не надо, чтобы получилось у всех. Потихоньку мы придем к нужной модели", – цитирует Лебедева "Советский спорт".
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