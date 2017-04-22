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Маурисио Почеттино: для "Тоттенхэма" попадание в четверку - это успех

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что текущий сезон уже можно считать успешным.

"Я считаю, что мы уже достигли успеха. Да, можно выигрывать титулы. Но какие команды это обычно делают? "Барселона", "Реал", "Бавария", "Ювентус", "Порту". Будучи суперклубом, можно выигрывать.

Для меня успех - это финиш в первой четверке, как в прошлом сезоне. Это был большой успех для "Тоттенхэма", и значил он гораздо больше, чем титул чемпиона - для "Барселоны".

Я мечтаю о том, чтобы завоевывать трофеи, и это уже удавалось мне в "Эспаньоле" - два Кубка Испании. Нам нужно развивать "Тоттенхэм", строить стадион, базу клуба - и тогда мы начнем брать титулы", - цитирует Почеттино "Газета.ru" со ссылкой на Irish Examiner.
Теги: Тоттенхэм Почеттино
Сегодня, 11:59
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