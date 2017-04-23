Риккардо Монтоливо готов сыграть против "Эмполи"

Полузащитник "Милана" Риккардо Монтоливо восстановился после травмы и готов сыграть в матче 33-го тура чемпионата Италии "Эмполи", сообщает Football Italia.



Итальянский хавбек не выходил на поле с октября 2016 года, когда получил разрыв крестообразных связок.