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Александр Бубнов: "Терек", разумеется, не сдастся "Зениту" без боя

Популярный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на предстоящий матч премьер-лиги между "Зенитом" и "Тереком".

"Прогноз: 2:1. У "Зенита", как и у ЦСКА, сейчас одна задача: выиграть все оставшиеся встречи. "Терек", разумеется, не сдастся без боя, и хозяевам придётся здорово потрудиться, чтобы взять три очка", - передает слова эксперта "Sportbox".
Теги: Бубнов Зенит Терек
Сегодня, 12:39
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№2 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 13:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
ТЕРЕК не оренбург......ТЕРЕК не Сдаётся...

да... тЭрэк только продает/покупает
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:13) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
ТЕРЕК не оренбург......ТЕРЕК не Сдаётся...
Регистрация: 6.09.2013
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